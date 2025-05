Die Folgen des "Schahed"-Angriffs auf Tscherkassy sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Als Folge des Luftangriffs wurden gleich fünf Brände an verschiedenen Adressen in der Stadt registriert.

In Tscherkassy sind als Folge eines nächtlichen Angriffs russischer Drohnen Brände ausgebrochen, eine Person wurde verletzt. Dies teilte der staatliche Notdienst am Sonntag, den 4. Mai, am Morgen mit.

„Es brannten Wohnungen, ein Lagergebäude eines der Unternehmen, ein Gartenhaus und trockene Vegetation. Zwei Wohnungen im ersten und zweiten Stock eines 4-stöckigen Wohnheims wurden stark beschädigt. Auch die Fenster anderer Wohnungen wurden beschädigt“, heißt es in dem Bericht.

Zur Zeit sind alle Brände gelöscht. 26 Geräte und 101 Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz.