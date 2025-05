Selenskyj trifft zu einem Besuch in der Tschechischen Republik ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj und seine First Lady sind zu einem offiziellen Besuch in der Tschechischen Republik eingetroffen. Der Besuch umfasst Treffen mit dem tschechischen Präsidenten und dem Ministerpräsident.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Selenskyj kam am Sonntag, den 4. Mai, in der Tschechischen Republik an.

„Heute habe ich Präsident Wolodymyr Selenskyj, den Führer der freien Welt, begrüßt“, schrieb Lipavskyj in den sozialen Medien.

Selenskyj dankte der Tschechischen Republik für ihre prinzipielle Unterstützung und die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.

Er wies darauf hin, dass sich die tschechische Artillerie-Initiative als effektiv erwiesen habe und diese Zusammenarbeit fortgesetzt werde.

Besonderes Augenmerk wird auf die Entwicklung der ukrainischen Militärluftfahrt, die Ausweitung der Ausbildungsprogramme für Piloten und die Lieferung von F-16 an die Flotte gelegt.

„Ein eigener Bereich der Zusammenarbeit ist die Entwicklung unserer militärischen Luftfahrt, die Ausweitung der Ausbildungsprogramme für Piloten und die Bereitstellung unserer F-16-Flotte. Gemeinsam mit der Tschechischen Republik und anderen Mitgliedern der Luftfahrtkoalition bereiten wir gute Nachrichten für die Ukraine vor“, sagte der Präsident.

Was sonst noch über den Besuch von Selenskyj in der Tschechischen Republik bekannt ist