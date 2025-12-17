In 11 Monaten hat DTEK 8 Teilschnittmaschinen zur Unterstützung des Kohleabbaus hergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den 11 Monaten des Jahres 2025 haben die Maschinenbauer von DTEK 8 neue Teilschnittmaschinen hergestellt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von DTEK.

„In den elf Monaten des Jahres 2025 haben die Maschinenbauer mehr als 3 Tausend Einheiten von Bergbauausrüstung hergestellt und repariert. Darunter sind acht neue Tunnelbohrmaschinen, ein Grubenlüfter und zehn Elektromotoren aus ukrainischer Produktion“, heißt es in der Erklärung.

Die Maschinenbauer unterstützten auch die Bedürfnisse der Bergleute durch die Herstellung von mehr als 2,2 Millionen Ersatzteilen und Komponenten.

„Wir arbeiten alle auf das gleiche Ziel hin – diesen vierten Militärwinter zu überstehen. Auch die ukrainischen Maschinenbauer arbeiten hart daran, den Ausrüstungsbedarf der ukrainischen Bergwerke zu decken. Das ist unsere Widerstandsfähigkeit, besonders während der Heizperiode“, sagte Aleksandr Fomenko, CEO von DTEK Energy.

Die Investitionen von DTEK in den ukrainischen Kohlebergbau

Zur Erinnerung: Seit Anfang 2025 hat das Unternehmen DTEK von Rinat Achmetow 6,1 Milliarden Hrywnja in den ukrainischen Kohlebergbau investiert.

Zuvor wurde berichtet, dass die Maschinenbauer von DTEK von Januar bis Oktober 2025 7 Teilschnittmaschinen und etwa 2 Millionen Ersatzteile und Komponenten für die Bergleute hergestellt haben, um sie für die Heizsaison fit zu machen.