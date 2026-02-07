Russland hat die Anlagen der Wärmekraftwerke von DTEK erheblich beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Russland hat die Wärmekraftwerke von DTEK in verschiedenen Regionen angegriffen, wodurch die Anlagen erheblich beschädigt wurden.

Dies berichtet DTEK.

„Dies ist bereits der zehnte massive Angriff auf die Wärmekraftwerke des Unternehmens seit Oktober 2025“, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.

Insgesamt wurden die Wärmekraftwerke von DTEK seit Beginn der groß angelegten Invasion mehr als 220 Mal vom Feind angegriffen, fügte DTEK hinzu.