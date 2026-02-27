Aufgrund der hohen Nachfrage in der Ukraine steigen die Preise für Kartoffeln: Wie wird sich die Preissituation weiterentwickeln?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Kartoffeln in ukrainischen Betrieben sind innerhalb einer Woche um durchschnittlich 14 % auf 8–15 Hrywnja/kg gestiegen, abhängig von der Qualität und den zum Verkauf angebotenen Partien.

Dies berichtet die Analyseplattform EastFruit.

„In erster Linie wird der Preisanstieg durch die erhöhte Nachfrage nach diesem Produkt begünstigt: Kartoffeln werden sowohl von Großhandelsunternehmen als auch von Einzelhandelsketten aktiv gekauft. Gleichzeitig ist das Angebot an Qualitätsprodukten auf dem Markt etwas begrenzt, da ein Teil der Betriebe mit dem Verkauf wartet und einen weiteren Preisanstieg erwartet“, erklären die Experten.

Ihren Angaben zufolge erwarten einige Produzenten, die derzeit den Verkauf von Kartoffeln zurückhalten, eine Wiederholung des Vorjahres-Szenarios, als der Preis für dieses Produkt 30 Hrywnja/kg erreichte.

Die wichtigsten Marktteilnehmer sind jedoch gegenteiliger Meinung: Sie gehen davon aus, dass sich diese Situation in dieser Saison kaum wiederholen wird, da eine weitere Verteuerung in diesem Segment zu einem Anstieg der Lieferungen von Importkartoffeln führen könnte.

Analysten zufolge werden Kartoffeln in der Ukraine heute im Vergleich zur letzten Saison durchschnittlich 55 % günstiger angeboten als in den letzten Tagen des Februars 2025.

Gleichzeitig planen die meisten Landwirte, die Preise weiter anzuheben, und verweisen dabei auf den raschen Rückgang der Kartoffelvorräte in den Lagern.