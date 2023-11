Die Ukraine hat 29 Mio. Tonnen Gemüse geerntet, wobei Kartoffeln die Spitzenreiter sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Landwirte haben Anfang November fast 29 Mio. Tonnen Gemüse geerntet. Vor allem Kartoffeln – 21,2 Mio. Tonnen, sowie 7,1 Mio. Tonnen Kohl, Gurken, Tomaten und Karotten. Dies meldet das Ministerium für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine.

Die Kartoffeln wurden auf einer Fläche von 1.183 Tausend Hektar geerntet. Die Spitzenreiter bei der Produktion waren die Regionen Schytomyr – mehr als 2 Millionen Tonnen und Chmelnitchyna – 1,98 Millionen Tonnen.

Alle anderen Gemüsesorten wurden auf einer Fläche von 367,6 Tausend Hektar geerntet, die Produktion beträgt 7,1 Millionen Tonnen, und zwar:

tomaten – 1,4 Millionen Tonnen,

Kohl – 1,3 Millionen Tonnen,

Zwiebeln – 877 Tausend Tonnen,

Karotten – 810 Tausend Tonnen,

Rote Beete – 766 Tausend Tonnen,

Gurken – 681 Tausend Tonnen,

sonstiges Gemüse – 1,3 Millionen Tonnen.

Spitzenreiter bei der Gemüseernte war auch die Region Dnipropetrowsk, dort wurden 780 Tausend Tonnen geerntet.

Die Landwirte der Region Mykolajiw bauten mehr Tomaten an – 275 Tausend Tonnen. Am meisten Kohl gab es in der Region Lwiw – 234 Tausend Tonnen, Gurken in der Region Kiew – 72,8 Tausend Tonnen.

Kürbisse wurden auf einer Fläche von 29,8 Tausend Hektar mit einer Produktion von 283 Tausend Tonnen geerntet, darunter Wassermelonen – 214 Tausend Tonnen, Melonen – 69 Tausend Tonnen.

Spitzenreiter bei der Kürbisernte sind auch die Landwirte der Region Dnipropetrowsk, die 64 Tausend Tonnen Melonen und Wassermelonen angebaut haben.

Wie wir bereits geschrieben haben, hat die Ukraine bereits fast 74 Millionen Tonnen Getreide geerntet. Die Landwirte der Regionen Saporischschja und Mykolajiw haben die Ernte aller Feldfrüchte abgeschlossen.