Befehl, mit Iskander im Tschernihiwer Schauspielhaus zuzuschlagen: zwei russische Generäle werden verdächtigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Sicherheitsdienst hat zwei russischen Generälen in Abwesenheit eine Verdachtsanzeige zugestellt. Sie haben befohlen, ein Theater in Tschernihiw mit Iskander anzugreifen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegramkanal des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU).

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat zwei weiteren russischen Generälen, die in den Raketenangriff auf Tschernihiw am 19. August 2023 verwickelt waren, eine Verdachtsanzeige in Abwesenheit zugestellt.

Bei dem Angriff auf das Taras-Schewtschenko-Theater wurden sieben Zivilisten, darunter ein sechsjähriges Kind, getötet und mehr als 200 Menschen verletzt.

Den Ermittlungen zufolge wurde der direkte Befehl für den Angriff von Generalleutnant Mikhail Zusko, dem Ersten Stellvertretenden Befehlshaber und Stabschef der Gruppe ‚West‘ der russischen Streitkräfte, erteilt.

Er handelte auf Anweisung seines Vorgesetzten, Generaloberst Jewgeni Nikiforow, der zuvor in Abwesenheit vom Sicherheitsdienst der Ukraine verdächtigt worden war.

Um den kriminellen Befehl auszuführen, wies Zusko den Chef der Raketentruppen der Gruppe, Generalmajor Olexander Dragovalovskyj, an, einen Angriff zu starten. Die Angreifer verwendeten eine Iskander-M-Rakete, die von der Region Kursk in der Russischen Föderation aus gestartet wurde.

Neben zivilen Opfern wurden bei der Explosion auch Wohnhäuser, Verwaltungsgebäude und Autos beschädigt.

Auf der Grundlage der gesammelten Beweise haben die SBU-Ermittler Zusk und Drahovalovskyj in Abwesenheit Verdächtigungen gemäß Artikel 28 Teil 2, Artikel 438 Teil 2 des Strafgesetzbuches der Ukraine – Verstoß gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges, begangen von einer Gruppe von Personen durch vorherige Konspiration – zugestellt.

Verdächtigungen gegen russische Generäle