Selenskyj kündigt für den 4. April ein Treffen der Militärs aus den Ländern der 'Koalition der Entschlossenen' an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte das erste Treffen der Länder an, die bereit sind, ein mögliches Friedenskontingent in der Ukraine einzusetzen.

Quelle: Selenskyj sagte Journalisten während eines Treffens mit der deutschen Außenministerin Annalena Burbock am Dienstag, den 1. April, berichtet ein Korrespondent der Yevropeiska Pravda

Einzelheiten: Der Präsident sagte, dass am Freitag, den 4. April, ein Treffen der Militärteams der Länder stattfinden wird, die bereit sind, ein Kontingent in der Ukraine einzusetzen.

„Was die Frage des Kontingents angeht, so werden wir am Freitag (4. April – Anm. d. Red.) ein Treffen unserer Militärteams aus mehreren Ländern, einem engen Kreis von Ländern, abhalten. Diejenigen, die bereit sind, ein Kontingent in der einen oder anderen Form zu entsenden“, sagte er.

Er wies darauf hin, dass dies „das erste ausführliche Treffen“ sein werde.

„Es hat Konsultationen gegeben, aber dies wird das erste ausführliche Treffen sein. Wir werden einige Klarstellungen und Details sehen. Es ist wichtig, dass es auf den vorbereiteten Vorschlägen der ukrainischen Seite basiert“, schloss der ukrainische Präsident.

Es sei darauf hingewiesen, dass Selenskyj am 28. März ein Treffen auf der Ebene der Vertreter der Generalstäbe in der Ukraine ankündigte, um die künftige Stationierung von Militärkontingenten zu besprechen.