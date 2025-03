Die Ukrainer sind vor dem Stromverbrauch gewarnt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Stromverbrauch ist am Morgen im Vergleich zum vorherigen Arbeitstag – Freitag – um mehr als 13 Prozent gestiegen.

Zu Beginn der neuen Arbeitswoche in der Ukraine ist der Stromverbrauch deutlich angestiegen. Dies berichtete Ukrenerho am Montag, den 31. März.

Es wird angegeben, dass der Verbrauch heute um 9:30 Uhr um 13,3% höher war als zur gleichen Zeit des vorherigen Arbeitstages – Freitag, 28. März.

„Die Gründe für diese signifikanten Veränderungen – der traditionelle Anstieg des Energieverbrauchs zu Beginn der Arbeitswoche sowie das bewölkte Wetter in der gesamten Ukraine, das eine geringe Effizienz der Solaranlagen in den Haushalten verursacht“, heißt es in der Mitteilung.

Ukrenerho warnte die Bürger vor der gleichzeitigen Nutzung mehrerer leistungsstarker Elektrogeräte – es ist besser, dies in den Abendstunden des maximalen Verbrauchs zu vermeiden – von 17:00 bis 21:00 Uhr.

Derzeit erholt sich das ukrainische Energiesystem weiter von den massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffen. Die Notsanierungsarbeiten an den Energieanlagen gehen weiter.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Ukrenerho am 24. März Stromausfälle in mehreren Regionen gemeldet hat. Sie wurden durch ungünstige Wetterbedingungen verursacht.