Die Ukraine hat die Stromexporte wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im ukrainischen Energiesystem hat sich ein Überschuss an Strom gebildet. Dies ermöglichte es, mit dem Export zu beginnen, sagte Ukrenergo am Montag, den 5. Februar.

Es wird angegeben, dass der Stromüberschuss gestern aufgrund der Erwärmung, des geringeren Verbrauchs sowie des windigen Wetters, das den Betrieb von Kraftwerken mit erneuerbaren Energiequellen begünstigt, entstanden ist.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass es notwendig sei, ein Gleichgewicht zwischen Produktion und Verbrauch sowie die Betriebssicherheit des Energiesystems aufrechtzuerhalten. Daher bat Ukrnergo den polnischen Energiesystembetreiber PSE, zwischen 13:00 und 16:00 Uhr Notfallhilfe zu leisten und überschüssigen ukrainischen Strom in Höhe von 300 MWh abzunehmen.

Darüber hinaus begann die Ukraine heute Abend mit dem Export von Strom nach Moldawien mit einem Gesamtvolumen von 230 MWh, wobei die maximale Kapazität in einigen Stunden bis zu 65 MW betrug.

Gleichzeitig werden im Laufe des Tages Stromimporte aus Polen, der Slowakei, Rumänien und Moldawien getätigt. Das Gesamtvolumen beträgt 4.914 MWh, mit einer maximalen Kapazität in bestimmten Stunden von bis zu 876 MW.

Aufgrund der Feindseligkeiten und aus anderen Gründen sind seit heute Morgen 359 Siedlungen ohne Licht. Es gibt neue Schäden durch Beschuss in den Netzen der Regionen Donezk und Charkiw. In der Region Cherson waren am Morgen etwa 2.200 Verbraucher aufgrund des nächtlichen Beschusses ohne Strom. Brigaden der regionalen Energieversorgungsunternehmen arbeiten an der Wiederherstellung der Stromversorgung.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Industrie ihren Stromverbrauch stark erhöht hat. Dies hat zum Gesamtwachstum der ukrainischen Wirtschaft beigetragen.