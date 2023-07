Der Stromverbrauch in der Ukraine ist gesunken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Donnerstagabend sank der Stromverbrauch in der Ukraine aufgrund eines Rückgangs der Lufttemperatur um 7 %. Dies berichtet Ukrenergo am Freitag, den 21. Juli.

„Letzte Nacht hat die Hitze vorübergehend nachgelassen, was sich sofort auf die Verringerung des Einsatzes von Klimaanlagen ausgewirkt hat. Die maximale Marke des Stromverbrauchs in den Abendstunden um 7% in Bezug auf den gleichen Indikator des Vortages verringert“, – in der Nachricht angegeben.

Gleichzeitig wird festgestellt, dass die Situation im Energiesystem schwierig bleibt. Am Donnerstag ging ein Block eines der Kernkraftwerke in Reparatur. Dadurch verringerte sich die verfügbare Kapazität im Energiesystem, um den Verbrauch während des Tages zu decken. Daher wird heute in den abendlichen Defizitstunden von 17:00 bis 23:00 Uhr Strom aus der Slowakei mit einer Kapazität von bis zu 340 MW importiert. Es findet kein Export statt.

Gleichzeitig hat Ukrenergo einen Teil der Hauptausrüstung in einem der Umspannwerke wiederhergestellt, das viermal von Raketen und Drohnen getroffen wurde. Dadurch wurde die Zuverlässigkeit der Stromversorgung für Hunderttausende von Verbrauchern in einem der regionalen Zentren und einem Teil der Oblast verbessert.

Derzeit sind 384 Siedlungen in den Front- und Grenzregionen aufgrund von Feindseligkeiten und aus technischen Gründen weiterhin ohne Strom. Die Wiederherstellung erfolgt mit Genehmigung des Militärs.

Die Netze in den Regionen Donezk und Odessa wurden durch den Beschuss beschädigt.

Ebenfalls aufgrund des schlechten Wetters kam es in 75 Ortschaften in fünf Regionen der Ukraine – Transkarpaten, Schytomyr, Kiew, Tscherkassy und Sumy – zu Stromausfällen. Die Wiederaufnahme der Stromversorgung ist in einigen Gebieten noch nicht abgeschlossen.