Die Ursache für den massiven Stromausfall ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein massiver vorübergehender Stromausfall in der Ukraine am Dienstagnachmittag, dem 30. Mai, betraf fast zwei Millionen Teilnehmer. Ursache war eine Störung des Stromnetzes, wie das ukrainische Energieministerium mitteilte.

Gegen 13:00 Uhr kam es beim Betreiber des Stromübertragungsnetzes zu einer Notsituation aufgrund einer Desynchronisierung des Energiesystems. Die Folge waren Notabschaltungen und vorübergehende Stromausfälle für die Abonnenten.

Fast zwei Millionen Kunden in 12 Regionen – Winnyzja, Dnipropetrowsk, Donezk, Saporischschja, Kiew und Kiewer Region sowie in den Regionen Kirowohrad, Mykolaiw, Odessa, Poltawa, Charkiw, Chmelnyzkyj und Tscherkassy – waren gleichzeitig ohne Strom.

Das Energieministerium wies darauf hin, dass dies die höchste Zahl von gleichzeitig ohne Strom versorgten Verbrauchern seit Februar ist. Dies war jedoch nicht auf massiven Beschuss oder einen Angriff auf die Energieinfrastruktur zurückzuführen.

Es wird auch berichtet, dass die Stromerzeugung derzeit den Bedarf der Verbraucher vollständig deckt und keine Abschaltung von Abonnenten geplant war.

Bereits am Dienstag wurde berichtet, dass es in der Ukraine in sieben Regionen und in Kiew zu Stromausfällen kam – aufgrund von Beschuss und sich verschlechternden Wetterbedingungen. Ukrenergo hat eine Untersuchung über die massiven Notstromausfälle in der Ukraine eingeleitet.