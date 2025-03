Russland hat die Region Saporischschja beschossen, eine Stromleitung wurde beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Angriff beschädigte eine Hochspannungsleitung und mindestens zehn Häuser in Datscha-Genossenschaften.

Das russische Militär hat am Montag, den 31. März, die Region Saporischschja beschossen, es gibt Schäden. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Saporischschja Ivan Fedorow mit.

Es wird festgestellt, dass infolge des Angriffs eine Hochspannungsleitung und mindestens zehn Häuser in Datscha-Genossenschaften beschädigt wurden.

Durch den Beschuss wurde ein Teil des Dorfes Kushugum ohne Stromversorgung gelassen. Derzeit arbeiten die Einsatzkräfte daran, die Folgen zu beseitigen.

Wir erinnern daran, dass es in Charkiw am Montag, den 31. März, am frühen Morgen neue Einschläge gab. Auf dem Gelände gab es ein großes Feuer.