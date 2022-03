Die ukrainischen Streitkräfte haben 31 taktische Bataillone des Feindes besiegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben bereits 31 Bataillone und taktische Gruppen der russischen Truppen ihre Kampfkraft verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Samstagmorgen, dem 12. März, mit.

Es wird festgestellt, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte sich anständig wehren und die Offensivoperationen der russischen Streitkräfte in allen Richtungen aufhalten.

In den Bezirken Polessk, Sewersk und Juschno-Buhsk erleidet der Feind schwere Verluste an Personal und Material und versucht, seine Position in den zuvor eroberten Gebieten zu festigen.

In Richtung Donezk haben die Besatzer bei ihren Vorstoßversuchen eine gute Antwort vom ukrainischen Militär erhalten, in einigen Richtungen wurden sie gestoppt, in den übrigen hat der Feind das Tempo des Vormarsches deutlich reduziert.

„Seit Beginn der Feindseligkeiten haben 31 feindliche taktische Bataillone, die auf ukrainischem Gebiet operieren, ihre Kampfkraft verloren“, heißt es in dem Bericht.

Nach den Ergebnissen der Feindseligkeiten sind die meisten Einheiten der russischen Streitkräfte, die direkten Feuerkontakt mit Einheiten der ukrainischen Streitkräfte hatten, demoralisiert, der moralische und psychologische Zustand des Personals verschlechtert sich weiter, und es wurden Fälle von Kapitulationen einzelner Gruppen verzeichnet.

Es wurde auch berichtet, dass sich in den letzten drei Tagen kleine Gruppen feindlicher Deserteure auf die Staatsgrenze zubewegt haben.

Der Generalstab stellt fest, dass der Feind ein großes Problem mit der Besetzung der Reserven hat. Die ukrainischen Streitkräfte halten in koordinierter Zusammenarbeit mit anderen Komponenten des staatlichen Sicherheits- und Verteidigungssektors und den nationalen Widerstandskräften eine massive Offensive der Besatzungstruppen zurück.