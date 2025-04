Die USA haben neue Sanktionen gegen die Russische Föderation verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Juristische Personen, die vom US-Finanzministerium auf die schwarze Liste gesetzt wurden, dürfen keine Geschäfte mehr tätigen und alle Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten sind blockiert.

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben neue Sanktionen gegen Russland verhängt, von denen vier natürliche und drei juristische Personen sowie ein Trockenfrachtschiff betroffen sind. Dies meldet das US-Finanzministerium.

Der offizielle Grund für die Sanktionen ist die angebliche Bekämpfung des Terrorismus. Alle Personen auf der Liste stehen jedoch im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Getreide aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine und dessen Lieferung an den Jemen.

Auf der Sanktionsliste stehen: Juri Beljakow; Wjatscheslaw Vidanow; Sohrab Gairat; Ushang Gairat; Edison LLC; Kolibri Group LLC; Sky Frame LLC; AM Asia M6 Ltd (Hongkong); der unter russischer Flagge fahrende Massengutfrachter AM Theseus.

Die Sanktionen wurden gegen Personen verhängt, die mit dem iranischen Financier und Leiter eines Netzwerks von Briefkastenfirmen und Gerichten Saeed al-Jamal in Verbindung stehen. Konkret sind Belyakov und Vidanov die Kapitäne des Schiffes Theseus, das auch als Zafar bekannt ist und ukrainisches Getreide von der besetzten Krim aus lieferte.

Andere sind die in Afghanistan geborenen Ushang und Sohrab Gairaty, die die russische Staatsbürgerschaft besitzen. Sie sind die Gründer von Sky Frame und Colibri Group.

Ebenfalls auf der Sanktionsliste steht Karina Rotenberg, die Frau des russischen Milliardärs Boris Rotenberg, die im März 2022 auf die Liste gesetzt wurde.

