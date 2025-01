Kartoffeln sind in der Ukraine teurer geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Heute sind die Kartoffelpreise in der Ukraine im Durchschnitt 16% höher als Ende Januar letzten Jahres und sie werden weiter steigen.

In der Ukraine haben die Landwirte die Preise für Kartoffeln erhöht. Dies berichteten Analysten des Projekts EastFruit.

Als Hauptgrund für den nächsten Preisanstieg wird „eine allgemeine Verringerung des Angebots an Kartoffeln in den lokalen Betrieben“ genannt. Es ist bekannt, dass viele ukrainische Erzeuger, die keine Kapazitäten für die langfristige Lagerung haben, den Verkauf von Kartoffeln in der ersten Hälfte der laufenden Saison beendet haben.

So ist der Preis für Kartoffeln seit Beginn der laufenden Woche auf 20-30 Hrywnja/kg gestiegen, was im Durchschnitt 12% höher ist als am Ende der letzten Arbeitswoche.

Gleichzeitig beklagen sich Vertreter von Großhandelsunternehmen über den Mangel an den erforderlichen Mengen an Qualitätskartoffeln in den örtlichen Betrieben. Die Landwirte wiederum führen die Qualitätsprobleme bei Kartoffeln auf die ungünstigen Witterungsbedingungen während der Erntezeit zurück: Die lang anhaltenden Regenfälle hatten nicht nur negative Auswirkungen auf die Marktfähigkeit der Kartoffeln, sondern auch auf ihre Lagerfähigkeit. Außerdem haben nach Angaben der Erzeuger im Jahr 2024 viele von ihnen Pflanzmaterial von schlechter Qualität verwendet.

Heute liegen die Kartoffelpreise in der Ukraine im Durchschnitt 16% höher als Ende Januar letzten Jahres. Es wird erwartet, dass sich der Preisanstieg für dieses Produkt in naher Zukunft spürbar beschleunigen wird.