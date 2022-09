Ein Experte hat gesagt, dass die Preise steigen werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukrainer erwarten einen weiteren Anstieg der Preise für Produkte, einschließlich Borschtsch, Milchprodukte und Eier. Letztere werden laut Olexij Doroshenko, dem Direktor des Verbandes der Lieferanten des Handelsnetzes, erheblich teurer werden, sagte er am Samstag, den 24. September, in der Sendung des United News Telethon.

Er wies darauf hin, dass die Lebensmittelpreise in der Ukraine in den ersten vier Monaten der russischen Invasion auf ein Rekordniveau gestiegen sind. Heute hat sich das Wachstum verlangsamt, aber nicht gestoppt.

„Bis zum Ende des Jahres und zum Ende des Winters werden wir einen Preis von 50 Hrywnja pro Dutzend Eier sehen. Im Dezember werden wir den höchsten Preis haben, aber im Januar wird er sinken“, sagte Doroschenko.

Laut seiner Prognose ist im gleichen Zeitraum mit einem Anstieg des Borschtschpreises zu rechnen. So können beispielsweise Kartoffeln bis zu 30 Hrywnja pro Kilo kosten.

„Auch Milchprodukte werden teurer werden, und ihre Preise werden höher sein als in Europa. Obwohl dieser Trend in den letzten Jahren konstant ist“, sagte Doroschenko.

Er fügte hinzu, dass es in der Ukraine keinen Mangel an Käse geben wird und der Mangel an Rohstoffen oder haltbaren Milchprodukten durch Importe aus Europa behoben werden wird. Er betonte auch, dass die Preisgestaltung durch den Dollarkurs beeinflusst wird.

Zuvor war berichtet worden, dass Saisongemüse in der Ukraine teurer geworden ist.