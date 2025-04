Die EU hat das Abkommen mit der Ukraine über den visafreien Reiseverkehr verlängert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Dies ist die vierte Verlängerung des Abkommens, das erstmals im Juni 2022 vereinbart wurde, sagte Denys Schmyhal.

Die „Visafreiheit im Verkehr“ zwischen der Ukraine und der Europäischen Union wurde bis Ende 2025 verlängert. Dies gab Ministerpräsident Denys Schmyhal am Donnerstag, den 10. April, in Telegram bekannt.

„Somit werden ukrainische Spediteure weiterhin keine Sondergenehmigungen benötigen“, sagte er.

Schmyhal erinnerte daran, dass dies die vierte Verlängerung des Abkommens ist, das erstmals im Juni 2022 vereinbart wurde. Das zeigt, wie effektiv und effizient es ist.

„Die ukrainischen Exporte auf dem Landweg in die EU sind um 42% gestiegen, die Importe auf dem Landweg in die Ukraine – um 37%. „Der visafreie Verkehr ist Teil der sektoralen Integration der Ukraine in Europa und eine Voraussetzung für unsere Mitgliedschaft in der Europäischen Union“, fügte der Regierungschef hinzu.

Bereits am Donnerstag wurde bekannt, dass Schmyhal in Brüssel mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola über die Ausweitung der „visafreien Zone im Verkehr“ gesprochen hat.

Und am Tag zuvor berichteten die Massenmedien, dass die Europäische Union nicht beabsichtigt, die Handelspräferenzregelung für die Ukraine nach deren Auslaufen am 5. Juni automatisch zu verlängern.