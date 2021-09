Wetter am 13. September: Die Ukraine bekommt eine Hitzewelle von bis zu +30

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In dieser Woche wird es in der Ukraine warm sein, denn der Altweibersommer erfreut die Bürger weiterhin. Die Lufttemperatur wird zwischen +25 und +27 Grad bleiben, im Süden des Landes wird es bis fast +30 Grad warm. Es wird in keinem Gebiet Niederschlag erwartet.

Das Wetter für den 13. September in der Ukraine vom Ukrhydrometzentrum

Heute sind es in den westlichen Regionen 24 bis 26 Grad über Null.

In den zentralen Regionen beträgt die Temperatur tagsüber 23 bis 25 Grad Celsius.

In den nördlichen Regionen werden die Tagestemperaturen am 13. September zwischen 24 und 26 Grad Celsius liegen.

In den östlichen Regionen liegt die Tageshöchsttemperatur zwischen 24 und 28 Grad.

Im Süden liegt die Temperatur über Null, tagsüber zwischen 25 und 29 Grad Celsius.

Wetter für 13. September in Kiew

Morgens und abends ist das Wetter in Kiew bewölkt, nachmittags sind einige Aufhellungen möglich. Kein Niederschlag.

Volksprognose für den 13. September

Der 13. September ist der Gedenktag des heiligen Cyprian, des Bischofs von Karthago. In früheren Zeiten wurden an diesem Tag die Bewohner des Wasserelements beobachtet: Wenn Frösche am Ufer sprangen und tagsüber quakten und Fische aus dem Wasser sprangen, würde es regnen. Seitdem werden Hackfrüchte wie Karotten, Rote Beete und Kartoffeln geerntet.