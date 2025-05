Russen beschossen ein Gebäude der Steuerbehörde in der Region Charkiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Gebäude der staatlichen Steuerbehörde in der Region Charkiw wurde durch einen Angriff russischer Angreifer beschädigt, sagte der Leiter des staatlichen Grenzschutzes der Ukraine Ruslan Kravchenko. Das Gebäude der staatlichen Steuerbehörde in Kupjansk, das sich in einem der Dörfer des Bezirks Kupjansk befindet, wurde beschädigt. Die Fenster und Türen des Gebäudes wurden eingeschlagen und die Fassade wurde zerschnitten. Ruslan Kravchenko

Unter den Angestellten gab es keine Verletzten. Ruslan Kravchenko

„Wir arbeiten bereits daran, die Folgen zu beseitigen und die Arbeit der Aufsichtsbehörde umgehend wieder aufzunehmen“, sagte Kravchenko in einer Erklärung. Ruslan Kravchenko

Um es kurz zu machen:

