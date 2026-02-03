Umjerow über den neuen Gefangenenaustausch: „Die Ergebnisse werden in Kürze bekannt gegeben.“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In Kürze werden die Ukrainer „bestimmte Ergebnisse“ zum Gefangenenaustausch erfahren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Rustem Umjerow, in einer Fernsehsendung.

„In Kürze werden Sie konkrete Ergebnisse zum Gefangenenaustausch erfahren. Dies ist eine kontinuierliche Arbeit, die seit 2022 durchgeführt wird“, erklärte er.

Die Russische Föderation verzögert den Gefangenenaustausch