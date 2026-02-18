Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Konsultationen finden in Gruppen zu verschiedenen Themenbereichen im Rahmen der politischen und militärischen Blöcke statt, wie Rustem Umjerow mitteilte.

Die Delegationen der Ukraine, der USA und Russlands haben den zweiten Tag der trilateralen Verhandlungen im schweizerischen Genf begonnen. Dies teilte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Rustem Umjerow, am Mittwoch, dem 18. Februar, auf Telegram mit.

Ihm zufolge finden die Konsultationen in Gruppen nach Themenbereichen im Rahmen der politischen und militärischen Blöcke statt.

„Wir arbeiten daran, die Parameter und Mechanismen der gestern diskutierten Lösungen zu präzisieren. Wir sind auf eine sachliche Arbeit eingestellt. Über die Ergebnisse werden wir zusätzlich berichten“, schrieb Umjerow.

Zur Erinnerung: Am 17. Februar begann in Genf die dritte Verhandlungsrunde im trilateralen Format – Ukraine, USA, Russland. Nach dem ersten Tag berichteten die Medien, dass die Verhandlungen aufgrund der Position des russischen Verhandlungsführers Wladimir Medinski in eine Sackgasse geraten seien.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit Axios erklärt, dass das ukrainische Volk einem Friedensabkommen mit der Russischen Föderation, in dessen Rahmen der Aggressor die Kontrolle über den gesamten Donbass erhalten würde, nicht zustimmen werde.

