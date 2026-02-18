Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Während der Friedensgespräche in Genf traf sich der Leiter der ukrainischen Delegation, Rustem Umjerow, mit dem Leiter der russischen Delegation, Wladimir Medinskij.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Stellungnahme der Pressesprecherin von Umjerow, Diana Davitjan.