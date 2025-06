Mehr als 70.000 Vermisste in der Ukraine aufgrund des Krieges: Wann wird ihr Schicksal bekannt sein?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Derzeit gelten mehr als 70.000 Ukrainer infolge des Krieges Russlands gegen die Ukraine als vermisst. Erst nach dem Ende des Krieges oder der Einstellung der aktiven Feindseligkeiten wird es möglich sein, die Umstände ihres Verschwindens zu ermitteln und etwas über ihren Status zu erfahren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Kommissars für Personen, die unter besonderen Umständen vermisst werden, Artur Dobroserdow.

Dobrocerdov sagte, dass bis heute mehr als 70.000 Menschen unter besonderen Umständen in der Ukraine vermisst werden.

„Wenn die Zahl der Vermissten heute über 70.000 liegt, dann werden wir die meisten Fakten über unsere Vermissten erst nach dem Ende des Krieges oder zumindest der aktiven Phase der Feindseligkeiten herausfinden können“, fügte er hinzu.

Er wies auch darauf hin, dass es möglich sein wird, das Schicksal der vermissten Ukrainer herauszufinden, wenn die Ukraine vom Aggressorland Informationen über alle Personen erhält, die als Gefangene oder Geiseln gehalten werden.

„Und dann wird es möglich sein, die Möglichkeit von Suchgruppen in den Gebieten, in denen Feindseligkeiten stattgefunden haben, in den Gebieten, die jetzt Grauzonen sind, und natürlich in den besetzten Gebieten, praktisch umzusetzen“, sagte er.

