Selenskyj billigt Delegation für Gespräche mit den USA und Russland: vollständige Liste

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Zusammensetzung der Delegation, die an den Friedensgesprächen mit den USA und Russland teilnehmen soll, durch ein neues Dekret genehmigt.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Website des Präsidenten.

Nach dem Text des Dekrets wurde eine Delegation von 10 Personen genehmigt, die am Verhandlungsprozess mit den Vereinigten Staaten und anderen internationalen Partnern der Ukraine sowie mit Vertretern der Russischen Föderation teilnehmen soll, um einen gerechten und nachhaltigen Frieden zu erreichen.

Ihr gehören an: