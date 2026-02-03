Der Rat hat einen neuen Abgeordneten von „Diener des Volkes“ erhalten: Was ist über ihn bekannt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute, am 3. Februar, hat Serhij Karabuta seinen Eid abgelegt und ist offiziell Abgeordneter der Werchowna Rada geworden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Übertragung der Parlamentssitzung.

Karabuta war Nr. 156 auf der Wahlliste der Partei „Diener des Volkes“ bei den vorzeitigen Parlamentswahlen am 21. Juli 2019.

Am 23. Januar dieses Jahres erkannte die Zentrale Wahlkommission ihn als gewählten Abgeordneten der Ukraine an – er ersetzte Alexander Kabanow im Parlament.

Was ist über Karabuta bekannt?

Serhij Karabuta wurde am 3. Januar 1983 in Kiew geboren. Im Jahr 2006 schloss er das Institut für Tourismus der Gewerkschaftsföderation der Ukraine mit dem Fachgebiet „Management“ und die Interregionale Akademie für Personalmanagement ab.

Im Jahr 2006 wurde er Mitbegründer und Direktor des Reiseunternehmens Tropicana Tevel LLC. Darüber hinaus war er Leiter der Kiewer Niederlassung der Kompania Mandry LLC.

Im Jahr 2019 kandidierte Karabuta als parteiloser Kandidat für die Neunte Legislaturperiode der Werchowna Rada für die Partei „Diener des Volkes“ (Nr. 156 auf der Liste).

Wir erinnern daran, dass am 14. Januar der Tod des Abgeordneten der Ukraine aus der Fraktion „Diener des Volkes“ Alexander Kabanow bekannt wurde. Andere Abgeordnete berichteten, dass sein Tod plötzlich eingetreten sei, obwohl der Abgeordnete gesundheitliche Probleme hatte.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, die Abgeordneten beauftragt hat, Vorschläge für mögliche Mechanismen zur Durchführung von Wahlen unter Berücksichtigung der Kriegsbedingungen auszuarbeiten.