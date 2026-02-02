Die Russen greifen Charkiw mit Drohnen und ballistischen Raketen an – Bürgermeister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Russen haben Charkiw mit Drohnen und ballistischen Raketen angegriffen, es gibt Treffer.

Am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag griff die russische Besatzungsarmee Charkiw mit einer Drohne vom Typ „Molnija“ und ballistischen Raketen an.

class=„MsoNormal“:* Bürgermeister von Charkiw Igor Terechow, Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw Oleg Synyegubov

class=„MsoNormal“:* Spät am Abend teilte Terechow mit, dass im Zentrum von Charkiw ein Treffer durch eine feindliche Drohne „Molnija“ registriert worden sei.

Um 00:35 Uhr am Dienstag teilte der Bürgermeister mit, dass „der Feind die Stadt mit ballistischen Waffen angegriffen hat – der Treffer erfolgte im Stadtteil Slobidske“.

Zu beiden Vorfällen merkte Terechow an, dass die Informationen über die Schäden noch geprüft würden.

Später informierte Synyegubow, dass „in einigen Stadtteilen von Charkiw Explosionen zu hören waren“.

class=„MsoNormal“:* Synyegubov: „Nach vorläufigen Informationen wurde der Stadtteil Slobidske getroffen.“

class=„MsoNormal“:* Gegen ein Uhr nachts fügte Terechow hinzu, dass es „einen weiteren Raketenangriff“ auf den Stadtteil Slobidskyj in Charkiw gegeben habe.

Zitat von Terechow: „Außerdem wird die Stadt massiv von feindlichen Drohnen und Raketen angegriffen.“