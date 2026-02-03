Im Jahr 2025 unterstützte der Staat den Export von Nicht-Rohstoffen mit 10,4 Milliarden Hrywnja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Jahr 2025 unterstützte die Exportkreditagentur den ukrainischen Export mit 10,43 Milliarden Hrywnja, was 1,4-mal mehr ist als im Jahr 2024 (7,53 Milliarden Hrywnja).

Dies teilt das Ministerium für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft mit.

Der Koeffizient der unterstützten Exporte zur Versicherungshaftung betrug im Jahr 2025 7,36 Hrywnja pro Hrywnja.

Im Laufe des Jahres 2025 wurden mit Unterstützung der EKA 84 Kreditverträge versichert und 106 Exportverträge für 75 ukrainische Exporteure unterstützt.

Führend beim Volumen der unterstützten Exporte im Jahr 2025 waren die Regionen Lemberg (2,64 Mrd. Hrywnja), Chmelnyzkyj (1,36 Mrd. Hrywnja), Ternopil (1,23 Mrd. Hrywnja) und Wolhynien (1,14 Mrd. Hrywnja).Nach Angaben des Ministeriums lieferten ukrainische Exporteure im Jahr 2025 mit Unterstützung der EKA ihre Produkte in 35 Länder weltweit.

Die wichtigsten Importeure waren Polen (mit Verträgen im Wert von 2,73 Mrd. Hrywnja), Österreich (mit 1 Mrd. Hrywnja), Tschechien (mit 731 Mio. Hrywnja), Litauen (mit 633 Mio. Hrywnja) und Deutschland (mit 606 Mio. Hrywnja).

Nach Warengruppen lagen Lebensmittel (2,2 Mrd. Hrywnja), Holz und Holzprodukte (1,89 Mrd. Hrywnja), Möbel (1,5 Mrd. Hrywnja), verarbeitete Gemüse-, Obst- und Nussprodukte (952 Mio. Hrywnja) sowie alkoholische und alkoholfreie Getränke (865 Mio. Hrywnja) unter den Top 5.

Zur Erinnerung:

Seit dem 1. Januar 2026 sind im Rahmen der Politik zur Förderung ukrainischer Hersteller „Made in Ukraine“ Änderungen in fünf Bereichen in Kraft getreten. Insbesondere wurde ein Mechanismus zur Versicherung von Eigentum gegen Kriegsrisiken eingeführt, der von der Exportkreditagentur verwaltet wird.