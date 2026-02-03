In Kiew und vier Regionen kam es nach dem Angriff der Russischen Föderation zu zahlreichen Stromausfällen – „Ukrenerho“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In Kiew, den Regionen Kiew, Charkiw, Winnyzja und Odessa gibt es am Morgen des 3. Februar eine erhebliche Anzahl von Stromausfällen aufgrund eines massiven Raketen- und Drohnenangriffs des Feindes.

Dies berichtet „Ukrenerho“.

Außerdem sind in mehreren Regionen Energieanlagen beschädigt worden.

Das Unternehmen versicherte, dass überall, wo es die Sicherheitslage zulässt, bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten durchgeführt werden.

„Ukrenerho“ teilte außerdem mit, dass aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen (Eisregen und Vereisung der Stromleitungen) am Morgen 68 Ortschaften in drei Regionen – Odessa, Mykolajiw und Cherson – vollständig oder teilweise ohne Strom waren. „Die Reparaturteams der regionalen Energieversorger arbeiten an der Wiederherstellung der beschädigten Leitungen“, fügte das Unternehmen hinzu.

Zur Erinnerung:

In der Nacht zum 3. Februar wurden acht Regionen der Ukraine von den Russen angegriffen. Die Angreifer beschießen vor allem die Energieinfrastruktur.

In einigen Regionen des Landes wurden nach dem massiven Angriff der Russischen Föderation auf die Energieinfrastruktur des Landes Notstromabschaltungen eingeführt.