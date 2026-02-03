Nach dem nächtlichen Angriff der Russischen Föderation sind die Bezirke Darnytskyj und Dniprovskyj ohne Heizung, DTEK hat Notabschaltungen vorgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Aufgrund des nächtlichen massiven Angriffs der Russischen Föderation auf die Energieinfrastruktur der Hauptstadt sind die Stadtteile Darnytskyj und Dniprovskyj in Kiew größtenteils ohne Heizung.

*:* Bürgermeister von Kiew Witalij Klitschko, DTEK

*:* „Die Stadtteile Darnytskyj und Dniprovsky sind aufgrund des massiven nächtlichen Angriffs des Feindes auf die Infrastruktur der Hauptstadt größtenteils ohne Heizung.“

*:* Laut Klitschko sind insgesamt 1170 Hochhäuser in der ganzen Stadt ohne Wärmeversorgung.

Die kommunalen Dienste und Energieversorger haben bereits mit den Wiederherstellungsarbeiten begonnen.

Der Bürgermeister fügte hinzu, dass die Reparaturarbeiten auch in den Gebäuden fortgesetzt werden, in denen bereits vor dem Angriff keine Heizung vorhanden war.

Aktualisiert: Später teilte DTEK mit, dass auf der linken Seite von Kiew aufgrund des massiven Angriffs Notstromabschaltungen vorgenommen wurden.

Die Stadtteile Dniprovsky und Darnytskyj befinden sich im Modus teilweiser Notabschaltungen.

Auf der rechten Seite von Kiew gelten weiterhin die geplanten Abschaltpläne.