Russland hat einen Angriff auf mehrstöckige Gebäude in Sumy durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Streitkräfte haben Angriffe auf Wohnhäuser im Stadtteil Zarechnyj in Sumy durchgeführt. Es wurden keine Personen verletzt.

In der Nacht zum 3. Februar hat die russische Armee Sumy mit Drohnen angegriffen. Es wurden Treffer auf Mehrfamilienhäuser registriert. Dies teilte der amtierende Bürgermeister Artem Kobzar in Telegram mit.

„Es wurden Treffer auf Mehrfamilienhäuser im Stadtteil Zarechnyj in Sumy in verschiedenen Straßen registriert. Durch den ersten Treffer im siebten Stock eines Hochhauses wurde die Heizung im Haus beschädigt und bis zu 10 Fenster zerstört“, erklärte er.

Außerdem wurde ein Treffer im vierten Stock eines anderen Hauses registriert. Durch den Einschlag entstand ein Brand, der Balkon und die Fenster wurden beschädigt.

Vorläufig gibt es in beiden Fällen keine Verletzten oder Toten. Alle zuständigen Dienste sind vor Ort im Einsatz.

Zur Erinnerung: Russische Truppen haben einen massiven Angriff auf die Ukraine durchgeführt und dabei ballistische Raketen und Kampfdrohnen eingesetzt. Aufgrund des massiven Beschusses der Energieinfrastruktur werden Tausende Einwohner von Charkiw ohne Heizung bleiben.