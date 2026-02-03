Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Strafverfolgungsbehörden der Hauptstadt haben den Direktor einer Abteilung der KMA wegen falscher Angaben in Höhe von 22 Millionen Hrywnja überführt.

Quelle: Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew, Hauptstadtpolizei, Gesprächspartner von „Ukrajinska Prawda“ in den Strafverfolgungsbehörden

Wörtliches Zitat der Staatsanwaltschaft: „Bei der Einreichung seiner jährlichen Steuererklärung für das Jahr 2023 gab der Beamte Ersparnisse in Höhe von 31 Millionen Hrywnja an. Eine Analyse seiner Einkünfte, einschließlich der Einkünfte vor seinem Eintritt in den Staatsdienst, ergab jedoch, dass der Steuerpflichtige einen solchen Betrag nicht hätte ansparen können.

Er gab nämlich Geld für den Kauf einer Wohnung im Wert von 8,4 Millionen Hrywnja, eines Infiniti-Autos im Wert von 440.000 Hrywnja, eines Mercedes Benz GL500 im Wert von 600.000 Hrywnja und anderer beweglicher Vermögenswerte aus. Dabei hat sich die Höhe der Ersparnisse nicht wesentlich verändert.“

Details: Nach Angaben der Quelle Ukrajinska Prawda handelt es sich um den Direktor der Abteilung für Industrie und Unternehmensentwicklung der Exekutive des Stadtrats von Kiew (der staatlichen Verwaltung der Stadt Kiew), Wladimir Kostikow.

Den Angaben zu seinen Einkünften zufolge hatte der Beamte während seiner gesamten Amtszeit die finanzielle Möglichkeit, nicht mehr als 9 Millionen Hrywnja anzusparen.

Somit hat er unrichtige Angaben gemacht, die nicht der Wahrheit entsprechen, in Höhe von insgesamt 22 Millionen Hrywnja.

Nach Ansicht der Anklage wurden die nicht tatsächlich vorhandenen Ersparnisse in die Erklärung aufgenommen, um teure Anschaffungen, die bereits während seiner Tätigkeit im Staatsdienst getätigt wurden, nachträglich zu legalisieren.