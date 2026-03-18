Die Russen haben am Morgen Charkiw angegriffen: Es gibt einen Toten und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei dem Angriff auf Charkiw am Morgen des 18. März kam eine Person ums Leben, zwei weitere wurden verletzt.

Quelle: Ihor Terechow, Bürgermeister von Charkiw, sowie Oleg Synehubov, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Charkiw.

Wortlaut des Leiters der Region Charkiw: „Eine Person ist ums Leben gekommen, eine weitere wurde durch den Beschuss des Bezirks Kholodnohirsk in Charkiw durch die Russische Föderation verletzt. Der verstorbene Mann war 54 Jahre alt.“

Details: Später wurde bekannt, dass zwei Männer (23 und 45 Jahre alt) verletzt wurden; sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Bürgermeister von Charkiw präzisierte, dass die Angreifer mit einer Kampfdrohne zugeschlagen hätten.

„Die Arbeiten am Ort des feindlichen Beschusses dauern an“, erklärte Sinehubow.