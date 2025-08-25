Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Über die besetzten Häfen: Russland hat die besetzten Häfen Mariupol und Berdjansk auf die Liste der für ausländische Schiffe offenen Häfen gesetzt.

Die humanitäre Katastrophe im Donbass: Der Insider berichtet, dass die Region Donezk inmitten des extrem heißen Sommers 2025 aufgrund von Unterbrechungen der Wasserversorgung am Rande einer humanitären Katastrophe steht.

Zur Energiesicherheit: Selenskyj sagte, dass Russland versucht, die Vorbereitungen der Ukraine auf den Winter zu stören, indem es die Energieinfrastruktur angreift.

Über amerikanische Waffen: Selenskyj sagte, das Land versuche, mindestens 1 Milliarde Dollar pro Monat von Verbündeten zu erhalten, um US-Waffen für den Krieg gegen Russland zu kaufen.

Über radioaktives Getreide: In der Region Schytomyr wurde ein Plan aufgedeckt, illegal Getreide auf radioaktiv verseuchtem Land anzubauen und es dann zu verkaufen.

Über Novynskyj: Novynskyj’s Smart Energy Group wird die Investitionen in die Entwicklung von Gasfeldern um das 15-fache reduzieren, da die Sondergenehmigungen für die Produktion ausgesetzt wurden.

