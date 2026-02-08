Der Präsident hat den Beginn der Produktion ukrainischer Drohnen in Deutschland angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainische Luftfahrt und Drohnen werden laut Selenskyj zu einer Priorität für Investitionen im Jahr 2026.

Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, dass die ukrainische Luftfahrt eine vielversprechende Branche sei, insbesondere im Bereich der Drohnen.

„Die Luftfahrt ist einer der vielversprechenden Bereiche für Investitionen in der Ukraine. Wir sind sehr technologisch. Derzeit gibt es bei uns 450 Unternehmen, die Drohnen herstellen. Davon sind 40 bis 50 Spitzenunternehmen. Alle möchten investieren“, erklärte der Staatschef bei einem Treffen mit Lehrkräften und Studierenden des Kiewer Luftfahrtinstituts anlässlich des 120. Geburtstags des Flugzeugkonstrukteurs Oleg Antonow.

Der Präsident fügte hinzu, dass das Jahr 2026 „ein Jahr der Investitionen in unsere Technologien“ sein werde.

„Vor allem Drohnen. Das ist eine große Industrie, eine neue Industrie. Gemessen an den Finanzmitteln, die während des Krieges in die Ukraine fließen, ist dies die größte Industrie, die es in der Ukraine gibt.“

Insbesondere wies er darauf hin, dass Mitte Februar die Produktion ukrainischer Drohnen in Deutschland aufgenommen werde. Der ukrainische Präsident werde die erste Drohne in Empfang nehmen.

„Diese Produktionslinie ist in Betrieb. In Großbritannien gibt es Produktionslinien. Das sind alles unsere ukrainischen Technologien“, erklärte er.

Zur Erinnerung: In der Ukraine wurde die Serienproduktion der einheimischen Drohne „Octopus“ zur Abfangung von „Schaheds“ aufgenommen.