Das ukrainische Start-up-Unternehmen Farsight Vision hat mit Unterstützung von Brave1 7,2 Millionen Euro erhalten

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Auf Initiative von Brave1 hat das ukrainische Defense-Tech-Startup Farsight Vision Finanzmittel in Höhe von 7,2 Millionen Euro von europäischen Investoren erhalten.

Dies wurde vom Ministerium für digitale Transformation der Ukraine bekannt gegeben.

Das Unternehmen nutzt KI-Aufklärungsinstrumente, die bereits auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden und dem Militär helfen, präzisere und schnellere Entscheidungen zu treffen.

Die Technologie ist praktisch eine Alternative zur Satellitenaufklärung: Sie analysiert Geländedaten und übermittelt den Bedienern von UAVs und UGVs in Echtzeit ein genaues Bild des Schlachtfeldes.

Das Start-up Farsight Vision plant, die Mittel für die Entwicklung robotergestützter Systeme für Logistik, Navigation und Waffensteuerung einzusetzen. Der Schutz des Schlachtfeldes und der kritischen Infrastruktur mit Hilfe von KI-Technologien wird als Hauptziel angegeben.

„Wir bauen ein neues Verteidigungsökosystem auf, in dem Innovationen zu Gamechangern des Krieges werden. Wenn ukrainische Start-ups Investitionen von globalen Akteuren anziehen, ist dies ein Zeichen des Vertrauens in unsere Technologien und eine Bestätigung dafür, dass die Ukraine bereits den Standard der modernen Kriegsführung prägt“, erklärte die Behörde.