Es wurde bekannt, wie die Luftverteidigung funktioniert

In der Nacht zum 9. September haben russische Truppen 84 Drohnen verschiedener Typen auf das Territorium der Ukraine abgefeuert. Die Luftverteidigungskräfte zerstörten 60 feindliche Drohnen. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Russen die Ukraine mit Kampfdrohnen der Typen Schahed, Gerbera und Drohnen anderer Typen aus den Richtungen Brjansk, Kursk, Millerowo, Primorsko-Achtarsk RF angegriffen haben, mehr als 50 davon – „Schaheds“.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketen, Einheiten der Funkelektronischen Kriegsführung und unbemannten Systemen sowie mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungsstreitkräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr bis 08:30 Uhr 60 feindliche Drohnen vom Typ Schahed, Gerber und anderen Typen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen oder ausgeschaltet.

Es wurden Treffer von 23 Drohnen an 10 Orten verzeichnet.

Wir erinnern daran, dass Saporischschja in der Nacht des 9. September angegriffen wurde: Russische Truppen setzten Drohnen ein. Eine 66-jährige Frau wurde durch den Beschuss verletzt.