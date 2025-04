Die Russen haben einen kombinierten Angriff auf die Region Odessa gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Angreifer schossen ein Hochgeschwindigkeitsobjekt in Richtung Odessa und ein weiteres in Richtung Tatarbunar ab, teilte das Militär mit.

Die russische Armee hat am Freitagabend, den 18. April, einen kombinierten Angriff auf die Region Odessa gestartet: ballistische und Marschflugkörper. Dies meldete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine im Telegram.

Um 21:50 Uhr wurde in der Region ein Luftalarm ausgerufen. Die Luftwaffe warnte zunächst vor einem Hochgeschwindigkeitsziel in Richtung Odessa, aber nach ein paar Minuten wurde ein weiteres bekannt, das in Richtung der Stadt Tatarbunary unterwegs war.

Später, um 21:58 Uhr, meldete die Luftwaffe eine ballistische Feuerbedrohung aus dem Süden.

Überwachungskanäle meldeten, dass die Russen einen kombinierten Angriff auf die Region inszeniert hatten. Zuvor wurde berichtet, dass die Russen einen Unterwasser-Raketenträger ins Meer gelassen hatten.

Um 22:30 Uhr gab es noch keine offiziellen Berichte über die Folgen des Beschusses und darüber, ob es Verletzte gibt.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen am Morgen des 18. April das Objekt der Industrie in Sumy angegriffen haben. Alle drei Drohnen trafen einen Raum. Das Gebäude wurde beschädigt, das Dach wurde zerstört.