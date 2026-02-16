„Europa muss lernen“: DTEK-Chef Timtschenko diskutierte in München über den Schutz der Energieanlagen der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Generaldirektor von DTEK, Maxim Timtschenko, hat auf der Sicherheitskonferenz in München mit weltweit führenden Politikern über die Verbesserung der Sicherheit des ukrainischen Energiesystems gesprochen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Verweis auf seinen Beitrag auf LinkedIn.