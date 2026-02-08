In Kiew werden zusätzliche 9 MW Stromkapazität in Betrieb genommen, wobei der Importvolumen am höchsten ist – Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 8. Februar wird in Kiew die Inbetriebnahme von zusätzlichen 9 MW Stromkapazität erwartet, außerdem wird an diesem Tag der größte tägliche Stromimport verzeichnet.

Quelle: Energieminister und Vizepremierminister Denys Schmyhal nach den Ergebnissen der Sitzung des Stabes zur Beseitigung der Folgen der Notlage im Energiesektor

Direktes Zitat: „Die Lage bei der Stromversorgung bleibt schwierig. Die Energieversorger setzen die Wiederherstellung der Anlagen fort, die in der Nacht zum 7. Februar von Russland beschädigt wurden. Die Schäden sind erheblich. Wir arbeiten an umfassenden Lösungen, insbesondere an der Inbetriebnahme zusätzlicher Erzeugungskapazitäten.

Die Arbeiten schreiten gemäß den festgelegten Zeitplänen voran. Insbesondere erwarten wir heute die Inbetriebnahme von zusätzlichen 9 MW Leistung in Kiew.

Heute verzeichnen wir auch den höchsten Tagesimport von Strom – dies hat uns geholfen, das System nach massiven russischen Angriffen aufrechtzuerhalten und den Defizit zu verringern.

Details: Schmyhal wies auch darauf hin, dass gemeinsam mit dem Ministerium für Entwicklung die Arbeit zur Beschaffung von Ausrüstung von Partnern und deren Verteilung über ukrainische Hubs fortgesetzt wird. Insgesamt hat die Ukraine seit Beginn der Invasion 27.000 Tonnen humanitäre Hilfe erhalten, von denen 25.100 Tonnen bereits in den Regionen verteilt wurden.

Vorgeschichte: Am 7. Februar teilte DTEK mit, dass die Einwohner von Kiew aufgrund der schwierigen Lage im Energiesystem infolge feindlicher Angriffe derzeit nur eineinhalb bis zwei Stunden pro Tag mit Strom versorgt werden.