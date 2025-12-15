Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Sri Lanka verhandelt mit Russland, um ununterbrochene Lieferungen von russischem Öl auf sein Territorium zu erhalten.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte der Botschafter Sri Lankas in Russland, Shobini Gunasekera, dies in einem Interview mit TASS.

Dem Diplomaten zufolge diskutiert die staatliche Ölgesellschaft Sri Lankas nicht nur über Rohöllieferungen, sondern auch über die Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) und die Modernisierung einer Raffinerie, um die stabile Nutzung der russischen Energieressourcen zu gewährleisten.

„Es wurden noch keine Vereinbarungen unterzeichnet, aber die Verhandlungen laufen. Wir haben einen Vorschlag unterbreitet“, sagte Gunasekera.

Experten weisen darauf hin, dass eine solche Zusammenarbeit zu einem weiteren Kanal für die Finanzierung der russischen Aggression gegen die Ukraine werden könnte, da der Verkauf von Energieressourcen dem Kreml Deviseneinnahmen für die Kriegsführung ermöglicht. Gleichzeitig unterstreicht dies, dass Russland weiterhin nach alternativen Märkten sucht, um die europäischen Sanktionen zu umgehen.

Die Ukraine und ihre internationalen Partner betonen die Notwendigkeit, solche Pläne zu blockieren, um Moskau daran zu hindern, zusätzliche finanzielle Mittel für den Krieg zu erhalten.