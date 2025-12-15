Chinesische "Teekannen" kaufen Öl aus Russland mit Rekordabschlägen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

ESPO-Chargen wurden an einen chinesischen Raffineriebetreiber mit einem Abschlag von 7-8 $ pro Barrel gegenüber Brent verkauft, so Marktteilnehmer.

Russisches ESPO-Rohöl wurde kürzlich mit dem größten Abschlag des Jahres an mindestens einen chinesischen Käufer verkauft. Der Verkauf fand statt, nachdem die Nachfrage nach dieser Sorte aufgrund der US-Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil stark zurückgegangen war. Dies meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

ESPO-Chargen wurden am Ende dieser Woche mit einem Abschlag von 7-8 $ pro Barrel gegenüber Brent verkauft, sagten Marktteilnehmer, die mit dieser Sorte arbeiten. Der Käufer war ein unabhängiger chinesischer Raffineriebetreiber, ein sogenannter „Teapot“.

Der ESPO-Kauf war wahrscheinlich der erste Kauf durch einen chinesischen „Teapot“ seit Ende Oktober, als Shandong Yulong Petrochemical mehrere Lieferungen kaufte. Dieses Geschäft fand nach der Ankündigung von US-Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil statt.

Die Sorte ESPO ist bei chinesischen Raffinerien aufgrund ihrer hohen Dieselausbeute und der kurzen Lieferwege von der ostrussischen Küste aus beliebt.

Chinas Importe von russischem Rohöl auf dem Seeweg könnten in diesem Monat auf 1,35 Millionen bpd ansteigen, mehr als 10 Prozent mehr als im November. Die offiziellen Statistiken Chinas werden Ende Januar veröffentlicht.