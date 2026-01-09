Russische Angriffe in der Region Kiew: Rettungskräfte haben eine Familie mit einem Kind aus den Trümmern gezogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Rettungskräfte arbeiteten an 11 Orten, alle Brände wurden gelöscht; die Russen griffen die meisten Bezirke der Region Kiew an

Rettungskräfte haben eine vierköpfige Familie unter den Trümmern hervorgeholt: die Ehegatten, ihr fünfjähriges Kind und die Großmutter im Bezirk Brovarsky in der Region Kiew. Dies berichtete das ukrainische Innenministerium am Freitag, den 9. Januar, auf seinem Telegram-Kanal.

„Die Rettungskräfte haben eine Familie aus Brovarshchina aus den Trümmern befreit: Mutter, Vater, Großmutter und ein fünfjähriges Kind“, heißt es in der Nachricht.

Das Ministerium stellte fest, dass alle Opfer in medizinischen Zentren versorgt werden.

Das Ministerium fügte hinzu, dass russische Truppen in der Nacht die meisten Bezirke der Region Kiew angegriffen haben. Insbesondere brachen Brände in Wohn- und Haushaltsgebäuden im Bezirk Brovarsky sowie in Obuchiwshchyna und Boryspilshchyna aus.

Die Rettungskräfte waren an 11 Orten im Einsatz, alle Brände wurden gelöscht.

Wir möchten daran erinnern, dass die Russen in der Nacht zum 9. Januar Kiew gleichzeitig mit Drohnen, Marschflugkörpern Kalibr und ballistischen Raketen angegriffen haben.

Ebenfalls in dieser Nacht griffen die Russen Lwiw mit einer ballistischen Rakete an, wahrscheinlich Oreshnik.