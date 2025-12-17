Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Olexander Zukerman, ein Angeklagter im Fall Midas, verließ die Ukraine einige Wochen bevor die Strafverfolgungsbehörden ihn aufsuchten. Diese Abreise war geplant.

Der Leiter der Detektivabteilung, Olexander Abakumov, sagte dies in einem Interview mit RBK Ukrajina.

Auf die Frage, wie und wann Zuckerman das Territorium der Ukraine verlassen hat, antwortete Abakumov, dass diese Episode derzeit untersucht wird.

„Auch dieser Vorfall wird untersucht. Wir untersuchen die Umstände seiner Ausreise im Zusammenhang mit einem anderen Verdächtigen, als Teil des allgemeinen Verfahrens. Er ist ein paar Wochen vor der Hinrichtung abgereist, es war eine geplante Reise“, sagte er.

Wie Abakumov erklärte, können in diesem Stadium keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben werden, um das weitere Verfahren nicht zu beeinträchtigen.

