Die Ölpreise sind unter die psychologische Marke gefallen

Der Druck auf den Ölpreis verstärkte sich, nachdem Donald Trump gesagt hatte, eine Einigung zur Beendigung des Krieges in der Ukraine sei „näher denn je“.

Die Weltölpreise fielen unter die psychologische Marke von $60 pro Barrel. Dies geschah zum ersten Mal seit dem 5. Mai dieses Jahres, so die Ergebnisse des Handels am Dienstag, den 16. Dezember.

So fielen die Februar-Futures für Rohöl der Sorte Brent an der Londoner Börse ICE Futures um $0,94 (1,55%) auf $59,62 pro Barrel.

Im Gegenzug fielen die Januar-Futures für WTI-Öl an der NYMEX um $ 0,93 (1,64%) auf $ 55,74 pro Barrel.

Wie Bloomberg schreibt, wird der Druck auf die Preise durch die Aussicht auf einen großen Überschuss auf dem Ölmarkt und eine mögliche Beilegung des Krieges in der Ukraine verursacht. Händler glauben, dass ein Friedensabkommen zu einer Lockerung der Sanktionen gegen Russland führen und das Angebot an russischem Öl auf einem bereits übersättigten Markt erhöhen könnte.

Der Druck auf den Ölpreis hat sich verstärkt, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, eine Einigung zur Beendigung des Krieges in der Ukraine sei „näher denn je“. Die Erklärung kam nach seinen Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs.