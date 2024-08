"Die Leiter des territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung werden ohne das Recht auf Kaution festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zuvor hatte der Sicherheitsdienst zwei Leiter des territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung in der Region Kiew und ihren Komplizen festgenommen, die mehr als eine Million Dollar für Mobilisierungsverweigerer „verdient“ haben.

Die Leiter der territorialen Zentren für Personalbeschaffung und soziale Unterstützung in Boryspil und Buchanskiy sowie ihr Komplize werden ohne Alternative inhaftiert. Darüber berichtete das Büro des Generalstaatsanwalts in Kommentaren an Ukrinform.

„Auf Antrag der Staatsanwälte des Büros des Generalstaatsanwalts haben alle drei Verdächtigen die alternativlose Haft gewählt“, heißt es in der Mitteilung.

Wir werden daran erinnern, dass der Sicherheitsdienst zwei Leiter des Territorialen Zentrums für Erwerb und soziale Unterstützung in der Region Kiew und ihren Komplizen verhaftet hat, der an dem Hinterzieher der Mobilisierung von mehr als einer Million Dollar „verdient“ hat.

Als Ergebnis komplexer Maßnahmen wurden drei Organisatoren der Transaktion verhaftet. Es handelte sich um die Leiter von zwei Bezirkszentren für Erwerb und soziale Unterstützung der Hauptstadtregion und ihren Komplizen – einen Bürger aus dem Südkaukasus.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurde der Plan, wehrpflichtige Personen der Mobilisierung zu entziehen, von den Leitern der territorialen Zentren für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Boryspil und Buchanskiy organisiert.

Bei den Durchsuchungen der beiden Leiter des territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung des Bezirks wurden etwa eine halbe Million Dollar, mehr als 600 Tausend Dollar – von ihrem Komplizen, sowie militärische Registrierungen und medizinische Dokumente von wehrpflichtigen Personen beschlagnahmt.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Beschuldigten den Wehrpflichtigen ihre Hilfe anboten, um sich der Einberufung auf der Grundlage gefälschter Dokumente über die Dienstuntauglichkeit aus gesundheitlichen Gründen zu entziehen.