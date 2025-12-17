Notsituation in der Region Odessa: Bis Ende des Jahres wird es in Artsiz hell werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Behörden der Region Odessa haben den Notstand ausgerufen. Insbesondere gibt es in der Stadt Artsiz bereits den fünften Tag kein Licht.

In der Region Odessa gibt es nach den groß angelegten Streiks der russischen Armee weiterhin ernsthafte Probleme mit der Stromversorgung. In der Stadt Artsiz gibt es immer noch kein Licht. Nach den Prognosen der Stromingenieure wird die Elektrizität erst am kommenden Freitag, dem 26. Dezember, zurückkehren.

Lesen Sie mehr über die Situation in der Stadt