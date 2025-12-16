Nicht verwundet, sondern getötet: Selenskyj gibt die monatlichen Verluste Russlands im Krieg gegen die Ukraine bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Krieg gegen die Ukraine verliert Russland jeden Monat etwa 30.000 Soldaten. Dabei geht es nicht um verwundete Soldaten, sondern um die Toten.

Nach Angaben von RBK Ukrajina hat dies der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Rede im niederländischen Parlament erklärt.

Selenskyj zufolge opfert der russische Diktator Wladimir Putin jeden Monat „etwa 30.000 Soldatenleben an der Front“ in der Ukraine.

„Keine Verwundeten. 30 Tausend Tote jeden Monat. Es gab einen Monat, in dem 25 Tausend Russen getötet wurden. In einem anderen Monat – 31 Tausend. Wir haben Drohnenvideos, die diese Todesfälle bestätigen“, sagte der Präsident.

Er fügte hinzu, dass „russische Angriffe immer wahnsinnig blutig sind, aber Putin kümmert das nicht – die Russen zählen ihre Toten nicht, aber sie zählen jeden Dollar, jeden Euro, den sie verlieren.“

Selenskyjs Besuch in den Niederlanden