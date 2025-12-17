Deutschland wird ukrainische Drohnen kaufen und für 200 selbstfahrende Artilleriesysteme Bohdana, Schmyhal, bezahlen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Im Anschluss an das Treffen in Ramstein am 16. Dezember haben die Ukraine und Deutschland Vereinbarungen im Wert von 1,2 Milliarden Euro unterzeichnet. Darunter sind der Kauf ukrainischer unbemannter Luftfahrzeuge durch die Deutschen und die Zahlung Berlins für die Produktion von 200 Selbstfahrlafetten „Bogdan“.
Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des ukrainischen Verteidigungsministers Denys Schmyhal.
Schmyhal stellte fest, dass der Gesamtbetrag der mit Deutschland unterzeichneten Verträge 1,2 Milliarden Euro übersteigt. Zu den Verträgen gehören die folgenden:
- Deutschland hat einen Vertrag über die langfristige Lieferung von Ersatzteilen für Patriot-Luftabwehrsysteme an die Ukraine unterzeichnet;
- Berlin plant den Kauf ukrainischer Drohnen im Wert von 200 Millionen Euro;
- die Ukraine und Deutschland starten ein großes Artillerieprojekt: Berlin wird die Produktion von 200 selbstfahrenden Artilleriesystemen des Typs Bohdan für insgesamt 750 Millionen Euro finanzieren, wobei die selbstfahrenden Artilleriesysteme auf dem neuen Zetros-Fahrgestell hergestellt werden;
- die Ukraine und Deutschland werden mit der gemeinsamen Produktion neuer ukrainischer Drohnen „Lens“ beginnen;
- außerdem wurden Verträge über die Lieferung modernster elektronischer Kriegsführung auf taktischer Ebene unterzeichnet. „Dank der Vereinbarungen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz hat Deutschland zugesagt, EUR
