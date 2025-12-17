Deutschland wird ukrainische Drohnen kaufen und für 200 selbstfahrende Artilleriesysteme Bohdana, Schmyhal, bezahlen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Anschluss an das Treffen in Ramstein am 16. Dezember haben die Ukraine und Deutschland Vereinbarungen im Wert von 1,2 Milliarden Euro unterzeichnet. Darunter sind der Kauf ukrainischer unbemannter Luftfahrzeuge durch die Deutschen und die Zahlung Berlins für die Produktion von 200 Selbstfahrlafetten „Bogdan“.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des ukrainischen Verteidigungsministers Denys Schmyhal.

Schmyhal stellte fest, dass der Gesamtbetrag der mit Deutschland unterzeichneten Verträge 1,2 Milliarden Euro übersteigt. Zu den Verträgen gehören die folgenden: