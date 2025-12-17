Die Luftwaffe zeigte die explosive Arbeit von Flugabwehrkanonieren gegen russische Drohnen in der Südukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Luftwaffe hat Videoaufnahmen von der Zerstörung russischer Drohnen in der Südukraine veröffentlicht.

Quelle: Video des Luftwaffenkommandos

Das Video zeigt die Kampfarbeit der Soldaten der 208. Flugabwehrraketen-Brigade des Chersoner Luftkommandos „Süd“ während der massiven Angriffe der russischen Invasoren.

Um es kurz zu machen: In der Nacht zum 17. Dezember griff Russland mit 69 Drohnen an, die Luftabwehr neutralisierte 37 von ihnen, und 29 Drohnen wurden an 12 Orten getroffen.